Água Santa faz confronto direto em visita ao lanterna Botafogo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 23:58



Se a luta do Água Santa no Campeonato Paulista é contra o rebaixamento, o time tem pela frente hoje, às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, duelo direto contra time que está em situação ainda pior na tabela. Depois de iniciar a competição com três derrotas, que custaram o cargo do técnico Fernando Marchiori, Pintado assumiu e somou os quatro primeiros pontos do Netuno em duas rodadas – condição que fez o time deixar a zona de rebaixamento. Agora, desafia o Botafogo, que em cinco jornadas até aqui só tem um ponto, situação que o deixa como lanterna do torneio.

“Espero um confronto complicado. É um compromisso muito importante para nós. A gente sabe que um resultado positivo nos deixa em condição legal, com sete pontos, na briga pela classificação”, vislumbra o meia-atacante Felipe Azevedo. “Temos que fazer jogo equilibrado”, recomendou o experiente jogador.

“O professor Pintado fez análises e passou para a gente direitinho qual é a proposta de jogo do Botafogo. Tenho certeza que faremos boa partida em busca de trazer os três pontos para casa”, destacou o goleiro Giovanni, que ganhou a posição de Thomazella.