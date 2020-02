Ramalhão pega Inter para manter o embalo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 23:57



Nove meses depois de decidirem o título da Série A-2 do Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Santo André voltam a se enfrentar hoje, desta vez pela elite do Estadual. A partida, que abre a sexta rodada, será às 19h15, no Estádio Major Levy Sobrinho, no Interior.

Do time que se sagrou campeão da Série A-2, o Santo André conta apenas com o atacante Guilherme Garré e com o meia Cristian. Mesmo com o vice-campeonato, a Inter manteve base formada por Rafael Pin, Jean Pablo, Oliveira, Marquinhos, Nata e Tcharlles.

A volta das equipes para a elite aconteceu de forma antagônica. Desde a primeira rodada, o Santo André vem se mostrando como uma das grandes forças e venceu quatro vezes até agora – só perdeu quando utilizou time misto. Já a Inter iniciou com derrota em casa para o Guarani por 4 a 0, mas está em ótimo momento e tem três vitórias nos últimos quatro jogos. Coincidência é que as duas equipes vêm de vitória contra um grande. Enquanto o Ramalhão fez 2 a 1 no São Paulo, o time de Limeira bateu o Corinthians, em Itaquera, por 1 a 0.

Um dos segredos do Santo André na competição é a rápida transição entre o meio de campo e o ataque. Responsável pela organização da equipe, o meia Vitinho assume que o Ramalhão terá de fazer algo diferente a partir de agora. “Tenho certeza de que as outras equipes vão estar mais encaixadas, sabendo como jogamos, já que somos o time que mais pontuou até agora e estamos visados. Vamos ter que fazer algumas coisas diferentes”, comentou o jogador.

Vitinho é um dos poucos jogadores do setor ofensivo que ainda não marcaram gols no ano, mas ele vê isso com naturalidade. “Não incomoda, até porque estou ajudando bastante na marcação, procurando organizar como o Paulo (Roberto, treinador) pede. Na hora que surgir a oportunidade vou tentar fazer o gol”, garantiu o atleta andreense.

Para esta partida o Santo André conta com os retornos dos atacantes Douglas Baggio, recuperado de desconforto muscular, e Branquinho, livre de virose – eles não enfrentaram o São Paulo.