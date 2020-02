Supermercado abre unidade onde estava o São Francisco

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 00:01



A rede de supermercados Bem Barato inaugurou ontem mais uma unidade na região. O novo estabelecimento está instalado na Avenida Maria Servidei Demarchi, em São Bernardo, no local onde funcionava o tradicional Restaurante São Francisco, um dos ícones da Rota do Frango com Polenta – o estabelecimento gastronômico fechou as portas em agosto de 2019, após 57 anos em operação.

A abertura foi rápida, foram 90 dias para que tudo ficasse pronto. O investimento foi de R$ 30 milhões, empregando 180 trabalhadores na fase da obra e gerando 210 empregos diretos para o funcionamento do centro de compras – serão cerca de 30 colaboradores indiretos. A expectativa, segundo o gerente de marketing do grupo, Marcos Farias, é que a unidade tenha média de 500 mil vendas unitárias por mês, com funcionamento das 8h às 22h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 18h aos domingos e feriados.

Com a unidade no bairro Demarchi, o grupo soma 15 lojas, sendo nove delas na região – as demais estão divididas entre as zonas Leste e Sul da Capital. Em São Bernardo será a quinta unidade. “O Bem Barato nasceu em Diadema e São Bernardo e começou a ganhar popularidade, por isso, foi se expandindo e fortalecendo a marca. Escolhemos este local porque temos como concorrente dois grandes grupos, o Extra e o Carrefour, e nós vamos oferecer o formato atacarejo, diferentemente dos outros dois, além de ser um local bastante conhecido e de passagem para muitos”, explica Farias.

À ocasião foi anunciada a outra loja da rede, que será instalada na Avenida Pereira Barreto, também em São Bernardo. As obras estão previstas para terem início ainda neste primeiro semestre e devem levar um ano, uma vez que, segundo o grupo, será a maior de todas as existentes. “No decorrer deste ano ainda pode ser que surja nova oportunidade e não descartamos anunciarmos a abertura de mais lojas”, conta Farias.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), frisou a importância da escolha do local, bastante conhecido. “Quando o Restaurante São Francisco anunciou que, após longos anos de funcionamento e tão tradicional na cidade, fecharia suas portas, recebemos a notícia com muita tristeza. Mas hoje estamos alegres porque toda atividade que gera emprego é motivo de satisfação. Criar novas oportunidades é o melhor programa social que podemos ter. E não estamos falando de emprego sazonal, mas de vagas certas, com carteira assinada. Em menos de seis meses a rede abriu duas unidades, isso representa 400 pessoas que deixaram o desemprego”, diz o chefe do Executivo são-bernardense.

Marco Aurélio Paiva, junto com sua mãe, Maria, e suas irmãs, Marcia e Marta, proprietários da rede, enfatizaram a rapidez com que o supermercado ficou pronto, desde as licenças com a Prefeitura (cerca de 90 dias), assim como a parte operacional. “Apesar do prazo curto, tudo ficou pronto com muita qualidade. Agora é focar nos nossos clientes. São eles a peça mais importante para o negócio movimentar”, comenta Marco Aurélio.

A inauguração atraiu centenas de clientes, que fizeram fila do lado de fora à espera das compras.