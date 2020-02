Parque Central terá feira de adoção animal e troca de ração

Da Redação



14/02/2020 | 00:01



O Parque Central, na Vila Assunção, em Santo André, receberá, no domingo, das 10h às 15h, a feira de adoção de animais Eu Amo, Eu Adoto, da Prefeitura. A iniciativa, que acontece todo último domingo do mês, foi antecipada por conta do Carnaval, no dia 25.

Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço, além de RG e CPF.

Nos mesmos local e horário também será realizada mais uma edição do programa Moeda PET, que prevê a troca de um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cachorro ou gato. Os interessados podem levar 20 garrafas PET de dois litros ou 26 de um litro, que equivalem a um quilo de ração.