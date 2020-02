São Caetano reinaugura escola para 200 estudantes

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou, na tarde de ontem, a EMI (Escola Municipal Integrada) Alfredo Rodrigues, no Jardim São Caetano. A unidade de ensino passou por revitalização e expansão, além de ter recebido novos equipamentos e mobiliário, com investimento de R$ 721,5 mil. Após sete meses de obras, as aulas serão retomadas hoje para os 200 alunos de zero a 3 anos.

“Esta escola é quase cinquentenária, conosco é a terceira revitalização e segunda ampliação. Ela ganhou uma sala de convivência, que é chamada de Espaço Maker (área para desenvolvimento de atividades interdisciplinares), e, na verdade, o prédio estava muito precarizado, em 2017, estava quase que sem condições de uso, muito degradado”, afirmou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Reinauguração de mais uma unidade de ensino está prevista para os próximos meses. Até o fim de 2020, a administração irá entregar cinco novas escolas. “Temos que comemorar que toda criança em idade de educação infantil terá vaga ao longo deste ano”, destacou o prefeito. Segundo ele, o deficit de postos na educação infantil municipal é “quase zero”. “O objetivo é oferecer educação de qualidade às nossas crianças”, completou.

HOMENAGEM - Imigrante português, Alfredo Rodrigues chegou ao País em 1927. Foi subprefeito de Paranapiacaba, Rio Grande da Serra e também de São Caetano, de 1946 até a autonomia da cidade. Foi comerciante, vereador e fundou a Sociedade Beneficência Portuguesa, que presidiu por dez anos. Morreu em 1969, aos 64 anos, deixando cinco filhos e dez netos.

LAZER - A Prefeitura inaugurou, ontem, a Praça Francisco José da Silva, no Jardim São Caetano. O equipamento foi planejado pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) no conceito Praça da Família e conta com espaço pet, academia da longevidade e playgroud. Já o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) foi responsável pela jardinagem e implementação do Iglu de Coleta Seletiva em frente à praça.

Esta foi a sexta área concluída neste formato. Mais recente foi o Parque José Agostinho Leal, no bairro Nova Gerty, no domingo. Os próximos equipamentos contemplados serão as praças Faria Lima, no Santa Maria, da Viola, no Boa Vista, dos Imigrantes e Café Kennedy, ambas no Olímpico.