Paolla Oliveira congelou óvulos após seu corpo envelhecer antes da hora

13/02/2020 | 19:10



Paolla Oliveira, hoje com 37 anos de idade, recorreu à técnica de congelamento de óvulos dois anos atrás. O procedimento permite, por exemplo, que a mulher tenha mais flexibilidade para escolher ser mãe, ou não, e não precisar necessariamente pensar no relógio biológico, já que, quanto mais a idade, mais complicado fica gerar uma criança.

Ao marcar presença no Saia Justa da GNT da última quarta-feira, dia 12, a atriz, que pode estar com um novo affair, foi a convidada e debateu sobre o assunto ao lado das apresentadoras fixas Pitty, Gaby Amarantos, Astrid Fontenelle e Monica Martelli. Primeiro, a Rainha de Bateria falou sobre pressão:

- Para o que que não existe pressão hoje em dia, minha gente? A maior tranquilidade é ser uma opção, você tem escolha. Agora, ser uma impossibilidade aí é que eu acho que pega. Essa oportunidade que a gente tem nesse mundo moderno, de avanços, você poder deixar e esperar e não ter essa pressão. (...) Você poder ter essa tranquilidade de optar ser mãe, ou não, mais para frente, e com saúde... eu queria que mais mulheres pudessem ter essa possibilidade, porque ainda é uma coisa cara.

Em seguida, explica como tomou essa decisão:

- Eu ando mais tranquila e eu acho que mais pessoas deveriam saber como funciona. Eu, por exemplo, não cheguei e falei: eu quero congelar. Eu estava com um problema. Quando a gente fala de pressão a gente não sabe a real pressão que a gente sofre. Eu cheguei lá em um estado de estresse e a médica falou: você está toda desequilibrada, você está com um corpo que não condiz com a sua idade, então você provavelmente vai ter um problema com óvulos. E não deu outra, quando eu fiz os exames, ela disse: o seu corpo não está bem. As pressões que você tá carregando, o estresse do trabalho, o que quer que seja, está fazendo o seu corpo envelhecer antes da hora.

Paolla ainda acrescentou:

- As pessoas acham que é uma coisa de outro planeta, que parece esses filmes de inteligência artificial (...). Parece que é normal, mas na verdade tem um monte de gente que não tem ideia do que é.