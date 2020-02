Vai ter corso em São Paulo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/02/2020 | 00:01



O corso carnavalesco paulistano era a grande festa popular, ao lado do desfile de cordões, ranchos, blocos e grupos pela Avenida São João. O desfile prosseguiria sua marcha pelos anos e décadas afora, até a era atual do Sambódromo Grande Otelo, do Anhembi. O corso cairia no esquecimento.

Mas em 1940, que festa representava o corso paulistano, numa extensão de nove quilômetros e com cinco mil veículos enfeitados do Centro à Avenida Paulista, e retornando. Os jornais noticiavam o regulamento e faziam mapas mostrando o trajeto.

Podiam participar os automóveis regularmente licenciados em qualquer município dos Estados brasileiros, os automóveis de outros países licenciados para circulação internacional, os caminhões artisticamente enfeitados com largura máxima de 2,40 metros, altura de 2,80 metros, comprimento de 6 metros.

Carros com reclames (propaganda) não podiam entrar no corso. Aos caminhões vistoriados e aprovados era fornecido um cartão que deveria ser exibido aos guardas nas ruas de entrada para o corso.

Era proibido ao pedestre transitar na parte carroçável das avenidas para colher serpentinas ou vender mercadorias.

Proibidos os veículos de tração animal, bicicletas, triciclos, motocicletas e ônibus.

Só podiam participar os veículos devidamente enfeitados.

Duas emissoras transmitiram o corso, ambas com estúdios próximos no Largo da Misericórdia (na Rua Direita, próximo à Praça da Sé): Rádio Cosmos e Rádio Cruzeiro do Sul.

A Rádio Cosmos venceu concorrência pública para instalar alto-falantes na Avenida São João. Na locução: o jovem Blota Júnior, que nas décadas seguintes se consagraria como apresentador da TV Record, Canal 7, inclusive nos famosos festivais da MPB.

