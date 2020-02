Desafio: você reconhece os logotipos pelos detalhes?

Leo Alves

Do Garagem360



13/02/2020 | 18:18



O logotipo é o símbolo máximo de qualquer marca. No universo automotivo, eles são ostentados em diversas partes da carroceria, como grade frontal, tampa do porta-malas e volante, sendo extremamente populares. Por isso esta galeria especial do Garagem360 lança um desafio ao leitor.

A seguir, confira alguns detalhes de logotipos e veja se consegue descobrir a quais marcas eles correspondem.

Reconhece os logotipos?

Foto: Divulgação Este detalhe aparece na parte lateral do logotipo Foto: Divulgação O detalhe anterior refere-se ao logotipo que a Mercedes-Benz utiliza no capô de seus carros Foto: Divulgação Reconhece este cavalo? Foto: Divulgação O cavalo aparece no centro do logotipo da Porsche Foto: Divulgação Este "S" é de uma das marcas mais famosas do mundo Foto: Divulgação O detalhe anterior é do logotipo da Ferrari Foto: Divulgação O nome desta marca alemã começa com a letra A Foto: Divulgação Se você pensou que era a Audi, está quase certo. Na verdade este é o logotipo da Auto Union, conjunto de marcas alemãs que deu origem à Audi atual Foto: Divulgação Esta marca ostenta algumas estrelas em seu logotipo Foto: Divulgação Caso tenha respondido Subaru, a resposta está correta Foto: Divulgação Dica: é uma marca oriental Foto: Divulgação O detalhe anterior correspondia ao logotipo da Toyota Foto: Divulgação Esta marca tem um dos carros mais vendidos do Brasil Foto: Divulgação O detalhe anterior era do logotipo da Hyundai Foto: Divulgação Iniciou sua trajetória no Brasil nos anos 1970 Foto: Divulgação O detalhe anterior era do logotipo da Fiat Foto: Divulgação Mudou de donos recentemente Foto: Divulgação O detalhe anterior é do logotipo da Opel Foto: Divulgação Tem parentesco com a última marca Foto: Divulgação O detalhe anterior é do logotipo da Vauxhall Foto: Divulgação Divisão de luxo de uma grande marca Foto: Divulgação O detalhe anterior é da Cadillac Foto: Divulgação Utiliza um animal peçonhento em seu símbolo Foto: Divulgação Sim, este é o logotipo da Abarth Foto: Divulgação Famosa pela velocidade de seus carros Foto: Divulgação O detalhe anterior era da Bugatti Foto: Divulgação Está marca fica em um país famoso pelas suas baixas temperaturas Foto: Divulgação O detalhe está no logotipo da Koenigsegg Foto: Divulgação Pertence a um grande grupo alemão Foto: Divulgação O detalhe anterior é do logotipo da Skoda Foto: Divulgação Este vem diretamente da Itália Foto: Divulgação Acertou? O detalhe era do logotipo da Maserati Foto: Divulgação Reconhece estes detalhes? Foto: Divulgação A Bentley é a dono deste logotipo Foto: Divulgação Este está fácil Foto: Divulgação O detalhe era do logotipo da Ford Foto: Divulgação Lembra deste detalhe? Foto: Divulgação O logotipo era da Honda Foto: Divulgação Este logotipo está no carro mais vendido do Brasil Foto: Divulgação Caso tenha respondido Chevrolet, está certo Foto: Divulgação Este logotipo não é bem de uma marca Foto: Divulgação O detalhe anterior é do Chevrolet Corvette Foto: Divulgação Trata-se de um felino Foto: Divulgação O detalhe anterior é da Peugeot Foto: Divulgação Um touro italiano Foto: Divulgação O detalhe é da Lamborghini Foto: Divulgação Este logotipo é de uma marca que não existe mais Foto: Divulgação O detalhe era do logotipo da Gurgel Foto: Divulgação Esta marca entrou e saiu do Brasil nos anos 1990 Foto: Divulgação O detalhe anterior é da Lada