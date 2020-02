Suposto namorado de Gugu Liberato entra na briga por herança do apresentador

13/02/2020 | 18:11



Mais um capítulo na polêmica envolvendo a herança de Gugu Liberato. Após ser revelada a identidade do suposto namorado do apresentador, Thiago Salvatico, agora parece que o rapaz também está disposto a entrar na briga pelo testamento.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o chef de cozinha procurou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo na briga judicial pela herança de Gugu. A informação teria sido confirmada por Patricia Saggioro Leal, uma das representantes de Thiago no caso do inventário.

- Thiago foi sim companheiro de Gugu

, disse a advogada, sem dar mais detalhes sobre o processo ou o que o chef estaria pedindo.

Fontes revelaram, ainda, que Thiago e Gugu mantinham uma relação estável há oito anos, mesma época em que o apresentador teria feito o testamento. Procurados pelo ESTRELANDO, os advogados não retornaram o contato até a publicação desta matéria.

Além do chef, Rose Miriam di Matteo, a mãe dos filhos de Gugu, também está lutando na justiça pelo direito de ser reconhecida como sua companheira - apesar de Maria do Céu, mãe do apresentador, negar que os dois teriam qualquer envolvimento.