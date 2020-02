Sophie Turner está grávida de quatro meses de Joe Jonas e família está em êxtase

13/02/2020 | 18:11



Vem bebê por aí! Na última quarta-feira, dia 12, alguns sites começaram a noticiar que Sophie Turner, de Game of Thrones, e Joe Jonas, dos Jonas Brothers, estariam esperando o primeiro filho. Apesar de o casal não confirmar os rumores, eles têm ficado cada dia mais fortes, conforme novas informações vão surgindo.

De acordo com o E! News, Sophie estaria no quarto mês de gravidez, e teria contado recentemente a novidade para a família, segundo uma fonte contou:

- Todos estão em êxtase muito felizes por eles.

Já para o site Us Weekly, uma fonte revelou que a atriz dará à luz no meio do ano, durante o verão dos Estados Unidos.

Sophie e Joe se casaram pela primeira vez em maio de 2019 em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos, e no mês seguinte trocaram alianças novamente na França. Atualmente, a intérprete de Sansa Stark está acompanhando o amado na turnê dos Jonas Brothers pela Europa, e rumores apontam que o grupo virá fará shows também no Brasil em novembro de 2020. Se Joe e Sophie realmente estiverem esperando o filho, será que o herdeiro virá ao país também?