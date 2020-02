Justin Bieber ficou nervoso e se atrapalhou na hora dos votos de seu casamento

13/02/2020 | 18:10



Na última quarta-feira, dia 12, Justin Bieber comentou sobre o seu casamento com Hailey Bieber durante uma apresentação e, no mesmo dia, foi lançado o oitavo episódio de sua série de vídeos documentais - que vai ao ar toda semana no YouTube para os assinantes da rede social - Justin Bieber: Seasons.

No episódio mais recente, o astro fala sobre o dia do casamento com Hailey, com quem é casado no civil desde 2018. A cerimônia religiosa foi realizada em setembro de 2019.

Segundo as imagens divulgadas pelo Entertainment Tonight, além de depoimentos de Justin e Hailey, o vídeo mostra o momento dos votos do casal em que Bieber, claramente nervoso, fica confuso com as palavras e passa a perguntar ao pastor para certificar o que deveria ser dito:

- Em sinal?

Pergunta o cantor e o cerimonialista continua:

- Sim. Em sinal e promessa de nossa fé constante.

Justin repete e, ainda confuso, continua:

- Em sinal e promessa de nossa fé constante... O que isso significa?

O momento é seguido por uma reação fofa de sua esposa e pelas risadas dos convidados.

Hailey, ao ser questionada sobre o ocorrido, afirmou que, mesmo com os contratempos e gaguejadas, ela acredita que o momento foi exatamente como era para ser. Fofos, né?