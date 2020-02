Trump diz que China está lidando com o coronavírus profissionalmente

13/02/2020 | 17:11



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 13, que a China trabalha "profissionalmente" contra o coronavírus, com apoio dos americanos e que ele espera - baseado em previsões dos cientistas - que o vírus perca força em abril.

"Estamos trabalhando muito próximos, falei com Xi Jinping, presidente da China dois dias atrás, e eles estão trabalhando profissionalmente", disse Trump. "Eles estão com algum dificuldade na China mas estão trabalhando muito duro, e estamos trabalhando com eles", completou o americano.

Durante a entrevista para o Podcast de notícias 'Roadkill with Gerlado', Trump disse o vírus não se espalhou rapidamente pelos EUA, ficando em praticamente 12 casos, respondendo a uma questão sobre o impacto do vírus para a economia americana, ele minimizou os riscos.

Quando questionado se acreditava que a China estava dizendo a verdade sobre a disseminação do vírus, Trump respondeu "nós nunca sabemos, mas nós acreditamos que eles fizeram o melhor", acrescentando que sempre existe o temor de provocar pânico na população com dados alarmantes. "Eu acho que eles são extremamente capazes e o presidente é extremamente capaz de lidar e acabar com o vírus".