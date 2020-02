Lauro propõe usina de lixo da Sabesp em Diadema

Júnior Carvalho

dgabc.com.br



13/02/2020



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), enviou projeto à Câmara que visa dar aval para que a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) gerencie por até 80 anos os resíduos sólidos urbanos e instale usina de lixo na cidade. A proposta, protocolada na manhã desta quinta-feira, será votada com urgência na casa nesta tarde.

A ideia é a de que a Sabesp seja responsável pela destinação e tratamento do lixo urbano coletado na cidade, cujo serviço atualmente é terceirizado e está nas mãos da Sustentare Saneamento. Pela proposta, o município deixaria nas mãos da Sabesp o transbordo e o tratamento dos resíduos, hoje transportados pela Lara para aterro em Mauá. Não está claro no texto, porém, como será esse tratamento e o que será feito com o lixo urbano - se haverá incineração ou se será aterrado, por exemplo. A medida sugere utilização dos resíduos para geração de energia a partir do lixo.

O contrato também transfere à Sabesp a arrecadação da receita com a taxa do lixo, atualmente embutida nos carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) - passaria a ser cobrada nas contas de água. A Sabesp já detém a concessão, desde 2013, dos serviços de água e esgoto na cidade.

O governo argumenta que a concessão “viabilizará a diminuição dos gastos com tratamento e destinação final dos resíduos sólidos”. O Paço gasta R$ 35 milhões por ano com esse tipo de serviço e arrecada R$ 17 milhões ao ano com a taxa do lixo.