Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/02/2020 | 16:48



Framboesa de Ouro é uma cerimônia anual que elege os piores filmes, atuações e outros detalhes do universo cinematográfico. Tendo sua primeira edição em 1981, o prêmio não passa de uma grande brincadeira. As categorias vivem mudando e não há uma regra sobre os ganhadores, tendo até atores que receberam um prêmio por várias obras feitas ao longo do ano. Inclusive, entre os mais bem-humorados que aceitaram a premiação estão Sandra Bullock e Halle Berry.

Nesta galeria, o 33Giga separa os filmes vencedores do Framboesa de Ouro que estão disponíveis na Netflix. Para conferir a lista completa de ganhadores, clique aqui.













































