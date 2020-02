Santo André recebe blocos de Carnaval a partir de hoje

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 23:50



A Folia começa hoje em Santo André. Ruas e parques da cidade começam a receber, a partir das 18h, blocos de Carnaval, festa que se estenderá pelos próximos dois fins de semana.

Hoje, às 18h, o bloco Concentra Mas Não Sai estará, até as 22h, na Rua Abílio Soares, 131, na esquina com a Rua Xavier de Toledo.

Amanhã, a programação começa às 10h, com o bloco das crianças e jovens do Jeda (Juventude Esperança do Amanhã), que passará pelo calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima e irá para a Concha Acústica, na Praça do Carmo, onde fica até meio-dia. Às 13h, também na Concha Acústica, tem início o Carnaval da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba de Santo André), que vai até as 16h.

A Vila Pires recebe a Banda do Peru, a partir das 15h. A concentração ocorrerá no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), responsável pelo evento. Os foliões percorrerão as ruas do entorno e às 16h a festa continua dentro do clube para associados e para quem comprar o convite.

Também haverá, às 16h, o Carna Seci, bloco do Gres (Grêmio Recreativo e Escola de Samba) Seci. A festa vai até as 22h, na Avenida das Nações, 2.090, no Parque Novo Oratório.

Já amanhã é a vez do bloco Dolores Pé no Chão, que fará a festa das 13h às 22h. A concentração ocorrerá em frente ao Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Novo Oratório, na Rua África, 407. O bloco Estrela Dalva passará pelo bairro Jardim, a partir do bar da Dalva (Rua das Goiabeiras, 802), às 18h, com festa até as 22h.