Luciana Gimenez faz desabafo sobre rumores de namoro e dispara: Não preciso de homem para me sentir completa

13/02/2020 | 16:10



Luciana Gimenez publicou uma foto sua de biquíni para fazer um desabafo sobre o fato de a mídia apontar, vez ou outra, que ela está namorando. Em seu texto, ela esclarece que está solteira e que não vê nenhum problema nisso. Primeiro, a apresentadora começa dizendo o seguinte:

Resolvi fazer esse post porque ando cansada do tanto de notícias que saem sobre novos namorados para mim. Numa mesma semana estava namorando dois diferentes, segundo alguns sites. Além de ser mentira, eu que tenho que arcar com o custo para tirar esse tipo de notícia da procura, pois não quero esse tipo de assunto associado ao meu nome. Queria entender algumas coisas: mulheres não podem escolher serem solteiras? Necessariamente temos que estar associadas a um homem? Não existe amizade entre homem e mulher? Sim, sou e estou solteira porque quero e não preciso de homem para me sentir completa, amada ou desejada (se e quando estiver namorando será porque achei alguém que agrega, me traz bons momentos e que é companheiro).

Ela ainda continua:

Tenho amigos homens, sim. Muitos, na verdade. E isso não quer dizer nada, porque como mulher solteira, se estivesse com algum deles numa relação amorosa seria um direito meu. Não preciso me esconder ou mentir como alguns veículos sugeriram. As pessoas têm que ter responsabilidade com o que falam e com o que escrevem, pois ninguém tem o direito de sair criando factoides e não ser responsabilizado. Se quiserem falar sobre mim, falem do que eu como mulher independente tenho a dizer. Para quem acha que sou só notícia por namoro, casamento e etc., vou fazer um breve resumo de quem sou eu: Sou Luciana Gimenez, solteira, maior de idade, mãe de dois caras espetaculares que tenho muito orgulho da criação que dei, empresária, apresentadora, falo cinco idiomas, pago sozinha minhas contas (sim, sozinha, ao contrário do que alguns gostam de pensar), ajudo minha família e principalmente sou uma mulher que tenho muito mais a falar do que relacionamentos.

Por fim, conclui:

Então dá próxima vez que forem me atribuir um namorado, me liguem para ao menos saber se é verdade ou não. Não tenho nada a esconder e se quiserem dar algo realmente interessante, falem do projeto que estou entrando de uso de luz solar como fonte de energia limpa. Muita luz e beijos (não é meninas?).

Eita!