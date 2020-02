Timão fora da Libertadores

Márcio Bernardes



13/02/2020 | 15:54



(Márcio Bernardes- São Paulo) – Surpresa. Não esperava que o Corinthians saísse tão cedo da Libertadores. Apesar das explicações do técnico e aplausos de uma parte da torcida, foi uma cacetada o triunfo do fraco Guarani do Paraguai. Além de tudo isso o clube vai perder dinheiro com a desclassificação.



Parceria estranha



O Botafogo disputou 15 pontos e ganhou apenas 1. É o pior time do Paulistão. Em Ribeirão Preto foi assinada uma parceria com o empresário Adalberto Baptista, que investiu milhões no estádio e pouco no time. Há um desentendimento com o Conselho Deliberativo. Cheiro de carne estragada no ar...



Contratação estranha



O Botafogo carioca trouxe o veterano Honda, 40 anos, quatro Copas do Mundo. A festa de recepção do jogador contrastou com os protestos de domingo passado depois da fácil vitória do Fluminense. Alberto Valentin já foi demitido, aliás, nem esquentou a cadeira. Paulo Autuori acabou sendo contratado. O Fogão não estaria padecendo de uma competente gestão?



Por falar nisso...



O São Paulo está definitivamente sofrendo por uma má gestão. Leco será lembrado como o pior presidente do Século e um dos piores da história. Salários atrasados, técnico na corda bamba, time inconstante e torcida decepcionada. Quem te viu e quem te vê. Pobre são-paulino.



Justiça seja feita



Pato Abravanel, como eu chamo carinhosamente nos meus programas da Transamérica o atacante são-paulino, jogou bem nos últimos dois jogos e não merece ser criticado. Contra o Novorizontino marcou dois gols injustamente anulados. E contra o Santo André deu boas assistências. Tem de ser o titular.



Osmose



Mais de 50 clubes de 20 países quebraram nos últimos tempos. A Fifa criou um fundo para minimizar o prejuízo de jogadores ligados a esses clubes. É bom ver isso. Essa nova lei da profissionalização de clubes aqui no Brasil, como já foi alertado, pode ocasionar a mesma situação. Atenção, atenção!