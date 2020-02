EUA apresentam novas acusações contra Huawei, por roubo de segredos comerciais

13/02/2020 | 15:48



A Huawei Technologies e duas de suas subsidiárias nos Estados Unidos foram acusadas de extorsão e conspiração para roubar segredos comerciais, em uma nova acusação federal apresentada nesta quinta-feira. As acusações adicionais ocorrem em um caso criminal que a empresa já enfrenta em um tribunal federal no Brooklyn.

A acusação inicial era de fraude financeira e foi revelada em janeiro do ano passado. Promotores federais no Brooklyn dizem que as novas acusações são relacionadas a um esforço da Huawei e suas subsidiárias, tanto nos EUA como na China, de roubar propriedade intelectual, inclusive de seis companhias de tecnologia americanas. Os promotores dizem que os esforços da Huawei foram bem-sucedidos e resultaram na obtenção de propriedade intelectual sobre robótica, tecnologia de antenas de celular e de códigos-fonte para roteadores de internet.

A acusação faz ainda novas alegações sobre o envolvimento da Huawei em países sujeito a sanções, como Irã e Coreia do Norte.

Um advogado que representa a companhia ainda não havia respondido a um pedido de declarações sobre o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.