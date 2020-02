Testemunha presta novo depoimento sobre morte de família carbonizada

Yasmin Assagra

Na manhã desta quinta-feira (13), a partir das 10h, uma testemunha - cujo nome não foi divulgado - prestou novo depoimento no COI (Centro de Operações Integradas), em São Bernardo, sobre o assassinato de Romuyuki e Flaviana Gonçalves, 43 e 40 anos, respectivamente, e Juan Victor, 15, encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo.

Os cinco suspeitos detidos, Ana Flávia Gonçalves, filha do casa, a namorada dela, Carina Ramos, Juliano de Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos, primos de Carina e Gulherme Ramos da Silva, que já prestaram depoimentos, apresentaram divergências nos relatos e por isso, a testemunha foi chamada para depor.

Segundo a advogada Alessandra Jurardi, representante dos irmãos Jonathan e Juliano, a polícia precisa de mais tempo para esclarecer dúvidas que ainda pairam a respeito da ação criminosa, entre elas a arma utilizada para atingir as vítimas na cabeça – laudo preliminar da perícia indica que a família teve traumatismo crânio-encefálico.

“Os depoimentos foram conflitantes desde o início, principalmente em relação às mortes. Para o delegado, é necessário que o Juliano preste novo depoimento e esclareça as dúvidas”, destaca.

Já nos depoimentos de Carina e Ana Flávia confessaram ter planejado o roubo à casa da família, no Jardim Ciprestes, em Santo André, mas negaram a participação nas mortes. Elas afirmam que a situação durante o assalto saiu do controle após discussão. Em princípio, alegaram que a família tinha dívida de R$ 200 mil com agiota e que o pagamento desse valor foi o motivo para que a família tivesse saído de casa na madrugada. Já na versão de Júnior, Carina foi mentora da ação e responsável pelos assassinatos.

Segundo a polícia, o grupo pretendia roubar R$ 80 mil que estariam no cofre da residência da família.

O próximo passo da investigação, segundo a defensora dos dois suspeitos, será a reconstituição do crime, que deve ser marcada ainda nesta semana.

INDICIAMENTO

A Polícia Civil de São Bernardo informou, na última terça-feira (11), que os cinco suspeitos de envolvimento no assassinato serão indiciados ao fim do inquérito policial - que deve ser encerrado nos próximos 15 dias. As autoridades também solicitaram à Justiça a prorrogação da prisão temporária do grupo por mais 30 dias.

