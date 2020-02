Marcos Mion abre ação judicial contra Theo Becker: Comportamento característico de perseguição e obsessão

13/02/2020 | 15:10



Marcos Mion abriu uma ação cível e uma queixa de crime contra o ator Theo Becker. A assessoria de imprensa do apresentador confirmou a informação, e afirmou que Mion relevou as agressões gratuitas feitas por Becker durante os cinco anos em que foi alvo de ofensas e xingamentos, que foram veiculados em redes sociais de grande repercussão. Entretanto, tudo mudou quando Becker ofendeu o filho mais velho de Mion, Romeo, que possui transtorno do espectro autista.

A motivação para, enfim, mover as ações judiciais foi o fato de Becker direcionar suas agressões e injúrias para o filho do apresentador, Romeo Mion, autista. Isso, para Mion, que até então buscava seguir sua vida apesar do enorme incômodo e medo diante de tantas ameaças, foi um inaceitável limite ultrapassado, diz o comunicado oficial encaminhado pelos advogados do apresentador.

No período de outubro de 2019 até janeiro de 2020, a equipe responsável pela defesa de Mion reuniu 14 difamações e 43 injúrias proferidas publicamente por Becker. Essas provas já foram apresentadas à Justiça.

O volume de manifestações agressivas impressiona e revela um comportamento característico de perseguição e obsessão de Becker por Mion. Ambas as ações pedem o fim das ofensas, a retirada das postagens e uma retratação pública, além de indenização que poderá ser revertida em trabalho voluntário ou doação a uma instituição que se dedica a autistas.

O objetivo de Mion, ainda de acordo com o que foi dito pelo comunicado, é cessar as ofensas de Becker para, enfim, restabelecer a paz e a tranquilidade de sua família.

O apresentador está sendo representado pelos advogados Maíra Fernandes e Ricardo Brajterman. Fernandes, inclusive, defendeu Neymar Jr. quando o jogador foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade.

Procurada, a assessoria de imprensa de Theo Becker ainda não foi encontrada para comentar o caso.