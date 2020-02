Sete dicas para recuperar o carro danificado nas Enchentes

Da Redação

Do Garagem360



13/02/2020 | 14:48



Com as fortes chuvas que, anualmente, acontecem no verão brasileiro, alguns estados acabam sendo prejudicados com as enchentes e com os estragos causados por elas. Determinados carros sofrem danos que nem sempre são irreversíveis.

Depois de passar por alguma situação com essa, é necessário procurar profissionais especializados para realizar um serviço, que fará a recuperação do veículo.

Dicas para recuperar o carro danificado na enchente

1 – A primeira providência é jamais ligar o veículo danificado em enchente. Por mais que o dano pareça mínimo só um profissional pode avaliar o veículo.

“A melhor providência é abrir o capô e desconectar a bateria evitando curto circuito”, explica Matteo Petriccione Júnior, responsável da A.M. Marcelo;

2 – Chamar o guincho e levar o veículo a uma oficina é o próximo passo. Uma oficina com profissional experiente em recuperação de enchente ajudará muito a resolver. Remover o veículo é um procedimento que deve ser tomado rapidamente;

3 – Desmontar o veículo será o terceiro passo especialmente por conta das forrações, módulos, bancos e carpetes que geralmente são inutilizados.

“A espuma e os compostos ficam impregnados com sujeira e precisam ser removidos de imediato enquanto o carpete pode ser lavado, ter o revestimento anti-ruído trocado e recolocado no veículo”, alerta Matteo.

4 – A parte elétrica requer muita atenção. O chicote – conjunto de fios que percorre todo o carro para acionar inúmeros comandos – deve ser trocado por garantia e todas as conexões devem ser avaliadas.

“A desmontagem deve ser criteriosa chegando ao interior das lanternas, portas e tudo que possa acumular água”, explica.

5 – O motor é o próximo passo. Drenar o óleo do motor e também do câmbio são cuidados que irão revelar se há água admitida durante o incidente.

Se isso ocorrer a conta ficará mais cara porque demandará desmontagem do motor para uma análise. “Se não ocorrer infiltração de água basta trocar o lubrificante e os filtros aproveitando para analisar os freios e outros sistemas” completa o proprietário.

6 – A suspensão precisa ser lavada, limpa e lubrificada com produtos adequados. Afinal a água de enchente traz sujidades que podem acelerar a corrosão ou aumentar o atrito no contato entre as peças.

7 – Depois, tudo deve ser testado separadamente: motor e compressão do sistema, freios, câmbio, parte elétrica e todos os componentes eletrônicos do carro.

Já a parte de tapeçaria deve estar bem seca antes de ser remontada. Com dias quentes o tempo para secagem chega a 4 dias e pode aumentar.

“A remontagem só deve ser feita com a certeza de se ter as peças secas porque a unidade interna pode resultar em mau cheiro posteriormente”, finaliza.

