Carnaval em Salvador: 10 motivos para curtir a folia na Bahia

Salvador é o destino mais procurado pelos brasileiros quando o assunto é Carnaval. Segundo um levantamento da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), os foliões procuram por destinos ensolarados, com muita música e tradição. Por isso, confira 10 motivos, que vão além da farra, para curtir os dias de folia na capital baiana.

Carnaval em Salvador

1- Belezas Naturais

As manhãs em Salvador podem ser aproveitadas em diversas praias que rodeiam a capital. Praia do Forte, Imbassaí e Praia do Flamengo são opções para o turista relaxar. Os locais também são perfeitos para reabastecer as energias para as tardes e noites de trios e camarotes pelos circuitos que agitam a cidade.

2- Hospitalidade

O povo da Bahia é sempre muito hospitaleiro e caloroso. Eles farão com que os turistas sintam-se bem recebidos.

3- Pontos Turísticos

Os pontos turísticos encantam quem vai passar o Carnaval em Salvador. Não deixe de acompanhar um pôr do sol no Museu de Arte Moderna, o MAM, ou no Santo Antônio Além do Carmo.

4- Badalação

Com 72 horas de festa, dois espaços, cerca de 5 mil pessoas por dia e mais de 60 atrações nacionais e internacionais, a badalação no Camarote Salvador está garantida. Para o público do Camarote, a noite começa às 19h e só acaba com o nascer do sol. Os foliões são contemplados com serviço all inclusive durante todas as noites.

5- Gastronomia

A culinária baiana, marcada por pratos como acarajé, casquinha de siri, mocotó e moquecas, vai tornar ainda mais especial a experiência do visitante, que também viaja pensando na gastronomia local.

6- Shows internacionais e nacionais

Martin Garrix é só um dos grandes nomes do Camarote Salvador. O público também poderá contar com shows internacionais de Nervo, Sam Feldt, Kungs, Claptone e Jack-E. Já as atrações nacionais ficam por conta de Léo Santana, Harmonia do Samba, Bell Marques, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

7- Celebridades

Diversas celebridades já passaram comemoraram o Carnaval em Salvador. Neymar e Gabriel Medina, por exemplo, foram clicados curtindo a festa em 2019, além de Bruna Marquezine, Diplo, Manu Gavassi, Cleo Pires e muitos outros famosos.

8- Tradição

Em 2020, o Camarote Salvador marca sua 20ª edição com o slogan ‘Transforme o Impossível’. O público também contará com inovações e um toque de sofisticação em sua estrutura. Neste contexto, um dos diferenciais é o projeto de cenografia, especialmente desenhado por Pazetto, responsável pela direção criativa do evento.

9- Hotelaria

Em parceria com a rede All Accor, o Camarote Salvador sugere ótimas experiências com os hotéis de Salvador. A cidade também oferece outras opções bacanas para quem busca hospedagens confortáveis.

10- Projeto Salvador Esporte e Cidadania

O Camarote Salvador trabalha ao lado da Organização de Peito Aberto Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer para realizar o projeto Salvador Esporte e Cidadania. Jovens de 7 a 17 anos estão envolvidos com as atividades esportivas, educacionais e de lazer durante todo o ano letivo, três vezes por semana. O objetivo é proporcionar mais oportunidades e alegria para a comunidade local.

