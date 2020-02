Estudantes criam fone de ouvido que alerta pedestres sobre perigos

Bianca Bellucci

13/02/2020 | 13:18



O número de pedestres que usam celular e fone de ouvido na rua, ficam distraídos e sofrem acidentes aumentou de tal forma nos Estados Unidos que estudantes do Data Science Institute da Universidade Columbia, localizada em Nova York, decidiram trabalhar em um projeto dedicado a combater esse problema. O resultado é o PAWS, um headphone inteligente que alerta o usuário sobre perigos em seu caminho.

Na prática, quatro microfones localizados em partes diferentes do fone de ouvido, além de sensores inteligentes de áudio, conseguem detectar um veículo que está localizado até 60 metros de distância do usuário. Ao identificá-lo, um alerta sonoro é enviado diretamente para os ouvidos do pedestre.

Por enquanto, o projeto está trabalhando com apenas um protótipo. Ele está sendo testado nos arredores da Universidade Columbia e pelas ruas movimentadas de Manhattan, em Nova York.

Embora esteja no início, os estudantes do Data Science Institute já receberam uma doação de US$ 1,2 milhão da National Science Foundation para fazer o projeto ganhar vida. A ideia da equipe é que a tecnologia seja desenvolvida dentro da Universidade, mas possa ser adquirida por uma empresa capaz de produzir o fone inteligente em escala industrial.

