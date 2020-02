Miley Cyrus deixa seio à mostra em clique e avisa: O Instagram definitivamente vai deletar esse post em breve

13/02/2020 | 13:10



Miley Cyrus tem mesmo uma personalidade forte. Na última quarta-feira, dia 12, a cantora publicou uma sequência de três fotos em seu Instagram e surpreendeu por compartilhar um clique onde parte do seu seio está à mostra. No post, a artista aproveita para dar um aviso aos fãs, como você pode ver abaixo:

Arraste para a direita. Mas rápido. O Instagram definitivamente vai deletar esse post em breve, escreveu Miley.

Miley também causou ao participar de surpresa do desfile de Marc Jacobs na New York Fashion Week. Para a ocasião, a cantora usou um top preto e uma calça larga da mesma cor. Ela ainda complementou o visual monocromático com longas luvas pretas e uma jaqueta com estampa de zebra. Arrasou, né?