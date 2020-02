10 opções de hospedagem em Orlando e região

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/02/2020 | 12:48



Quem procura hospedagem em Orlando sempre tem dúvidas entre ficar dentro e fora dos parques temáticos. A primeira opção implica em vantagens para quem viaja, principalmente, pela primeira vez à cidade e não se importa em conhecer muitos complexos. Se a ideia for permanecer apenas na Disney World ou na Universal, por exemplo, vale a pena focar em quartos dentro desses centro temáticos.

Se a ideia é explorar mais a cidade, como passear pela International Drive, a avenida mais turística do pedaço, ir a outlets e conhecer outros pontos turísticos, costuma ser mais interessante ficar fora dos parques. Há diversas opções na região, que partem desde acomodações simples, para quem deseja economizar, até as mais luxuosas. Confira 10 boas opções de hospedagem em Orlando.

Hospedagem em Orlando

Disney’s Art of Animation Resort

Com decoração inspirada em animações clássicas da Disney, como Procurando Nemo, Carros, O Rei Leão e A Pequena Sereia, é perfeito para quem viaja com crianças.

Disney’s BoardWalk Inn Resort

Conta com decoração retrô e oferece várias opções de lazer espalhadas por um enorme calçadão à beira da lagoa, com direito a danceteria, lojas e bares. Dele é possível ir de barco para o Epcot e o Hollywood Studios.

Aventura Hotel

Deste hotel é possível caminhar até os parques da Universal. Conta com quartos modernos e bom custo-benefício. A partir de tablets é possível comandar o ar-condicionado, por exemplo, ou solicitar refeições.

Loews Portofino Bay Hotel

Inspirado em Portofino, na Riviera Italiana, é o hotel mais luxuoso da Universal. O cenário é lindo, com barquinhos espalhados por um lago e calçadão com mesinhas. Algumas suítes têm como tema Meu Malvado Favorito.

Legoland Florida Hotel

Colorido e repleto de objetos construídos com formato de blocos de Lego, é uma extensão do parque Legoland, em Winter Haven. Tem quartos inspirados em piratas, no antigo Egito e em personagens.

DoubleTree by Hilton Hotel Orlando at SeaWorld

Parceiro do grupo SeaWorld, este hotel tem quartos simples, porém oferece um bom custo-benefício. É bem localizado, abriga três piscinas e tem estacionamento gratuito.

Blue Tree Resort at Lake Buena Vista

A famosa rede Blue Tree conta com um simpático resort próximo da Disney World. Há apartamentos e suítes com cozinha, para quem gosta de preparar as refeições no quarto.

La Quinta Inn & Suites by Wyndham Orlando IDrive Theme Parks

Tem quartos e dependências amplas e oferece estacionamento e wi-fi gratuitos. O café da manhã, de estilo continental, também está incluído. Fica ao lado do complexo ICON Orlando 360.

Waldorf Astoria

O primeiro Waldorf Astoria construído fora de Nova York é voltado para um público sofisticado que busca mimos, como spa, campo de golfe com 18 buracos e restaurantes de qualidade.

Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort

Este luxuoso hotel não pertence à Disney, mas fica na área do complexo, próximo ao Magic Kingdom. Os quartos extremamente confortáveis contam com alta tecnologia e oferecem uma série de mordomias ao hóspede.