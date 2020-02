Mayra Cardi assume que se arrepende de não ter feito mais sexo quando solteira

13/02/2020 | 12:11



Mayra Cardi contou uma história curiosa em seus Stories do Instagram na última quarta-feira, dia 12. A influenciadora digital alegou que perdeu diversas oportunidades de fazer sexo na época em que era solteira - e assumiu que se arrepende de não ter transado tanto quando não tinha um relacionamento sério.

- Uma coisa que eu devia ter feito mais e não fiz, foi isso. O Valmir [da Rocha, assessor de imprensa] está comigo há mais de dez anos, e ele brigava mesmo para eu fazer. [Dizia] Tem que dar para todo mundo, e eu ali, certinha. Como eu me arrependo... minha gente, como eu perdi oportunidades! Mas tudo bem, eram os meus valores da época. E agora eles mudaram - mas não adianta mais, porque eu sou casada.

A life coach também deu um conselho para as mulheres mais jovens.

- Meninas novas, aproveitem a vida! Solta a menininha no mundo, obviamente, com consciência e querendo. Mas não fiquem com esse negócio, não. Eu guardei muito a minha.

Atualmente, Mayra está casada com o ator e cantor Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia, de um ano de idade. Ela também é mãe de Lucas, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Greto Guariz.