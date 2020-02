Kim Kardashian exibe sala de brinquedos enorme dos filhos com palco e até mercado

13/02/2020 | 12:10



Kim Kardashian resolveu compartilhar mais uma vez cantinhos de sua mansão, localizada na California, Estados Unidos. Na última quarta-feira, dia 12, a empresária dividiu com seus seguidores do Instagram a sala de brinquedos de seus filhos com Kanye West.

- Vocês sempre falam de como minha casa é minimalista. Bem, vocês não viram a sala de brinquedos, afirmou Kim.

Em uma série de vídeos, Kim mostrou que o espaço possui palco para shows, com direito a uma mini bateria e microfones para karaokê, projetor para exibir filmes, muitos cavalinhos, dinossauros e material para pintura. Destaca-se também um mercadinho, móveis que imitam cozinha e um espaço mais organizado, para North, Saint, Chicago e Psalm fazerem lições de casa. Socorro!

- Então é aqui que meus filhos se divertem, concluiu a empresária.