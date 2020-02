Flavia Pavanelli ganha festa de noivado surpresa dos amigos e diz: Um dos dias mais importantes e felizes da minha vida

13/02/2020 | 12:10



Flavia Pavanelli está feliz da vida desde que compartilhou com os seus seguidores que está noiva. E agora a atriz não poderia estar mais radiante! Isso porque a influencer digital contou em suas redes sociais que ganhou esta semana uma festa de noivado surpresa dos amigos, da família e do noivo, Junior Mendonza.

Com um véu na cabeça e toda apaixonada pelo amado, ela compartilhou alguns cliques do momento, que teve direito até a noivinhos em um bolo de festa pelo noivado.

Com certeza a noite de ontem ficará pra sempre guardada em meu coração e memória. Nada que eu disser vai chegar perto do que senti! Cada dia me sinto mais feliz e grata por ter cada um envolvido em meu caminho. Eu amo vocês, obrigada por serem responsáveis por um dos dias mais importantes e felizes da minha vida.

Fofo, né?