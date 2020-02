Com halo laranja, McLaren apresenta modelo MCL35 para a temporada da Fórmula 1

13/02/2020 | 12:01



Melhor equipe da Fórmula 1 em 2019 tirando as três grandes da categoria - Mercedes, Ferrari e Red Bull -, a McLaren apresentou nesta quinta-feira o seu carro para a temporada de 2020. Grata surpresa no ano passado, a escuderia inglesa mostrou o modelo MCL35 para buscar um novo quarto lugar no Mundial de Construtores. Os pilotos serão os mesmos: o espanhol Carlos Sainz Jr. e o britânico Lando Norris.

"Hoje (quinta-feira) é um grande dia para todos nós", disse Carlos Sainz Jr. "Segui de perto a construção do MCL35 neste inverno e sei o tamanho do esforço e paixão que colocamos. Muitos podem considerar 2020 como apenas um buraco entre o velho e o novo regulamento, uma mera continuação de 2021. No entanto, na McLaren, nós apertamos o reset depois da bandeira quadriculada em Abu Dabi e trabalhamos muito duro para melhorar cada detalhe do nosso carro", prosseguiu.

Em 2019, a McLaren fez a sua melhor temporada nos últimos sete anos e voltou ao pódio com um terceiro lugar de Sainz no Brasil. No entanto, a equipe segue sem vencer uma corrida ou fazer uma pole position desde o GP do Brasil de 2012. A equipe inglesa é a segunda maior campeã da Fórmula 1, com oito títulos de construtores e 12 de pilotos, além de ter conquistado 182 vitórias em 867 GPs.

"O pulo que demos no ano passado foi motivador, mas ao mesmo tempo, um aviso do quão apertada a luta continuará no pelotão intermediário. Não podemos sentar em 2020 se quisermos nos aproximar do topo. A ambição é melhorar e o time dar mais um passo nesta temporada e estou ansioso para os testes de Barcelona e continuar o momento positivo que começamos no ano passado", destacou o espanhol.

Sempre brincalhão, Lando Norris arrancou risos da plateia que compareceu à fábrica da McLaren, em Woking, para acompanhar o lançamento do MCL35. "Fui eu que desenhei tudo! O carro é uma base do que fizemos no ano passado. Todos os comentários e discussões que tivemos entre nós pilotos foram colocadas nisso. Tive mais participação nesse carro, é mais o meu bebê!", comentou.

No aspecto visual, a grande diferença é que o bico do carro é mais estreito em relação ao carro do ano passado. No mais, a equipe inglesa seguiu a tendência da Ferrari e também deixou mais estreita a parte traseira, com um grande afunilamento antes da asa.

O MCL35 continua exibindo o tradicional "laranja mamão" e azul da McLaren, as cores originais escolhidas pelo fundador Bruce McLaren e representando o legado de 57 anos da equipe no esporte, e que agora também estão presentes no halo.

A Fórmula 1 começa a pré-temporada, em Barcelona, entre os dias 19 e 21 deste mês. A segunda série de testes será também na pista espanhola no período de 26 a 28 de fevereiro. A temporada começa em Melbourne, na Austrália, em 15 de março.