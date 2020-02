GCM reforça segurança nas ruas do Jardim Las Vegas

Do Dgabc.com.br



13/02/2020 | 10:38



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André desencadeou nesta quarta-feira (12) a Operação Bairro Seguro no Jardim Las Vegas. A ação realizou bloqueios e rondas nas principais vias do bairro com o auxílio das equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) e Romu (Rondas Ostensivas Municipais), priorizando o bem-estar e a segurança dos moradores.



Participaram da operação 30 guardas civis municipais com o auxílio de viaturas, bases móveis e motos, que ficaram estrategicamente posicionados no bairro durante todo o dia. A Operação Bairro Seguro é mais uma ação desencadeada após a análise do mapa da criminalidade, que é elaborado quinzenalmente no Centro de Operações Integradas (COI) pelas equipes que integram o Comitê Integrado de Segurança (CIS).



O prefeito Paulo Serra destaca que novas operações continuarão acontecendo por toda a cidade. “Mantemos o nosso compromisso de melhorar cada vez mais a segurança para a população e com isso, desenvolvermos mais ações com a nossa GCM e também com as demais forças policiais da nossa cidade. As medidas que estamos tomando diminuem os índices mês a mês, o que mostra que estamos no caminho certo”, comemorou.



A Prefeitura de Santo André desenvolve na cidade diversas ações de segurança para proporcionar mais segurança para a população, entre elas a Operação Sono Tranquilo, que combate o som alto em estabelecimentos comerciais e vias públicas e a Ponto Seguro, que destaca bases móveis nas primeiras horas da manhã nos pontos de ônibus contra os pequenos delitos.



Os investimentos feitos pela administração resultaram também na criação do COI (Centro de Operações Integradas), obras que viabilizaram o funcionamento 24 horas do 6º DP, novas viaturas e criação do estatuto da GCM e adesão ao Detecta, que sincronizou diversas câmeras de monitoramento para identificar, por meio da leitura da placa, carros que estão com queixa de roubo.



Os dados mais recentes disponibilizados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública mostraram que estas ações apresentam cada vez mais resultados positivos. Os roubos de veículos caíram 30,98% entre 2018 e 2019, passando de 2.485 para 1.715 casos. Levando em conta os últimos três anos, na comparação de 2017 com 2019, a queda neste tipo de ocorrência foi de 45,19%.