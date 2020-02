13/02/2020 | 10:24



O volume de serviços prestados subiu 1,4% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre do ano passado, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Os serviços ganham ritmo. No terceiro trimestre de 2019 ante o segundo trimestre, a alta tinha sido de 0,9%", apontou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa no IBGE.

Na comparação com o quarto trimestre do ano anterior, houve alta de 2,1% no volume de serviços prestados no quarto trimestre de 2019.