Prestes a estrear reality show sobre cabelos, Ana Hickmann muda o visual e surpreende até o marido: Por que não me avisou?

13/02/2020 | 10:11



Ana Hickmann está prestes a estrear o seu novo programa, um reality show sobre cabelos que se chama Hair. Com estreia agendada para sexta-feira, dia 14, a apresentadora resolveu surpreender a todos e exibiu um novo visual nas redes.

Com os cabelos bem mais curtinhos e platinados, ela não explicou muito se realmente passou a tesoura nos fios ou se é uma peruca, já que nos Stories feitos depois do post ela ainda aparece com as madeixas antigas. Na legenda que mostra o novo look, ela escreveu:

Bom dia! Quando uma mulher muda o cabelo, ela está prestes a mudar sua vida! E eu estou prestes a estrear um quadro no @hojeemdia. Faltam dois dias para o Hair, o reality dos cabelos. Ansiosa e feliz!

O quadro será apresentado por Ana e fará parte da programação do Hoje em Dia, matinal da Record TV.

Os fãs, é claro, aprovaram a transformação e elogiaram a apresentadora, falando que amaram o corte.

O que chamou a atenção, no entanto, foi que até mesmo o marido da apresentadora foi pego de surpresa. Na legenda de um dos cliques ele escreveu:

Amor, você cortou o cabelo hoje cedo? Poxa, por que não me avisou? Será que é peruca então?