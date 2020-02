Mel Maia diz ter sido assediada por homem casado, expõe conversa nas redes e conta tudo à mulher dele

13/02/2020 | 10:10



Mel Maia passou por uma situação para lá de chata nesta semana. A atriz, que tem 15 anos de idade, diz ter sido assediada por um homem que segundo ela é casado após publicar uma foto no Stories do Instagram.

Indignada com a situação, Mel resolveu postar a imagem da troca de mensagens no Twitter, já que o suposto assediador escreveu a seguinte cantada para a garota:

Essa sua língua deve fazer mágica.

Com a palavra homens, ela postou o print nas redes e mostrou que foi atrás do rapaz. Na conversa dá para ver que Mel respondeu dizendo que havia mandado a mensagem para a mulher do suposto assediador e pediu para que ele aprendesse a ter educação.

Em seguida, ele pergunta se a atriz está doida e nega ter mandado a mensagem. Eita!

Lembrando que Mel namora o jogador de futebol João Pedro e que eles vivem postando momentos de carinho nas redes sociais.