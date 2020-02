Como saber se a sua linha de ônibus será afetada no carnaval

13/02/2020 | 10:04



A programação oficial do carnaval de São Paulo já acontece neste sábado (15) e domingo (16) com muita animação nas ruas e avenidas da capital. Por conta disso, 560 linhas de ônibus sofrerão mudanças de itinerário temporárias, segundo a SPTrans. Site, telefone e adesivos em pontos de parada são algumas das opções para se informar.

Em 2020, a prefeitura informou que a programação oficial terá 663 desfiles. O crescimento do carnaval de rua é marcado pela diversidade de blocos, que tocarão de k-pop a música judaica e de artistas brasileiros, como Caetano Veloso e Tom Zé.

Veja a seguir as dicas para os usuários do sistema de ônibus descobrirem se as linhas que costumam utilizar terão alteração de trajeto neste final de semana no pré-carnaval oficial de 2020.

Internet

A SPTrans disponibilizou um site que será atualizado constantemente, para mostrar se há programação de mudança de itinerário para cada linha consultada. No buscador, o usuário deve informar o número ou a linha de ônibus desejada. Em seguida, a plataforma indica as mudanças de rota em diferentes regiões da cidade.

A linha 8215-10 - Jardim Paulistano / Praça do Correio, por exemplo, é umas das 63 que passam pelo centro da cidade, área com alta concentração de blocos, e sofrerá mudanças. A programação de desvios no domingo, 16, no centro, ainda não está disponível no site. A SPTrans explicou que a programação está sendo atualizada constantemente e estará disponível para os usuários até domingo.

Pontos de ônibus

A população também poderá se informar por meio de adesivos fixados nos pontos de ônibus, que contêm um QR Code que leva ao site especial da SPTrans.

Telefone

Outra opção para conferir os trajetos dos desvios das linhas de ônibus, além do site, é o telefone 156.

Prefeitura

A SPTrans informou que aproximadamente 690 funcionários estarão trabalhando 24 horas por dia durante os dias de carnaval, em diversas frentes de trabalho.