Após término de namoro, Zilu Camargo fala sobre nova fase e desabafa sobre relação polêmica com Zezé Di Camargo: - Eu cá, ele lá

13/02/2020 | 09:10



Zilu Camargo está solteira desde janeiro deste ano, mas isso não significa que ela está triste e reservada em casa. Pelo contrário. Na noite da última quarta-feira, dia 12, ela esteve na gravação do DVD de Simone e Simaria e aproveitou para revelar ao colunista Leo Dias que o término se deu porque a relação de dois anos com Marco Ruggiero estava desgastada.

- Tô solteira, sim, graças a Deus (risos). A gente estava feliz sim, mas foi desgastando... aí cada um seguiu seu rumo. Eu gosto dele, é uma pessoa maravilhosa, mas foi desgastando eu tenho uma vida maluca, gosto de viajar e ele trabalha muito. Acho que desgastou o nosso relacionamento, contou a mãe de Igor, Wanessa e Camilla Camargo.

E não é só. Apesar do término, a empresária não descarta ter um novo relacionamento em breve, o que ela inclusive vem buscando:

- Mas não desisti de encontrar um amor ainda não, o amor sempre está vivo dentro de mim.

Sobre a batalha judicial contra o ex-marido, Zezé Di Camargo, Zilu contou que segue na disputa pelo processo de divisão de patrimônio que está movendo contra o cantor e falou da relação com o ex:

- Ele está seguindo a vida dele e eu a minha. Só isso. Ele lá e eu cá, ponderou a empresária que também tem investido na vida de digital influencer.

No entanto, mesmo com todo o bafafá que esse caso causou com os seus filhos logo que toda a situação veio à tona, Zilu é taxativa ao dizer que a briga não influencia na relação com os três filhos. E foi só elogios ao neto mais novo, Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa, de seis meses de vida - e que é uma fofura!

- Ah, tem muitos boatos. Eu sou grudada neles. Estava lá com o filho da Camilla. Sou uma avó babona.