Motoristas com destino a São Paulo deverão usar a rodovia dos Imigrantes

13/02/2020 | 08:49



Motoristas com destino a São Paulo devem realizar a subida da serra, exclusivamente, pela rodovia dos Imigrantes. A pista norte da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra, do km 55 ao km 40, para obras. . A previsão de liberação é às 17h.

A descida acontece pelas pistas sul das duas rodovias.

Há lentidão no trecho de planalto da Anchieta, do km 20 ao km 18 e do km 13 ao km 10. O planalto da Imigrantes também tem lentidão em direção a São Paulo, do km 16 ao km 14. Ambos por excesso de carros.

Já no trecho de baixada da rodovia Anchieta, há lentidão na chegada a Santos, do km 60 ao km 65, também por excesso de veículos.

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego bom. O tempo está encoberto e visibilidade parcial.

O SAI ( Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação Normal (5x5). A descida pode ser feita pelas pistas sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.