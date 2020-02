Ailton anuncia Aidan como vice na eleição de outubro

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/02/2020 | 00:01



Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima anunciou o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos) como seu vice na disputar eleitoral de outubro.

Segundo Ailton, a construção da chapa majoritária vinha sendo costurada desde o ano passado, mas só agora houve consenso. “Desde setembro estávamos vendo as possibilidades. O doutor Aidan tem uma grande expressão de votos, todos sabem disso. Mas, além disso, enxergamos em Santo André um desejo por novidade, um desejo de mudança. Quero reconhecer uma atitude de grandeza do doutor Aidan. Eu sei que ele, como já foi prefeito, tem o nome muito maior que o meu”, declarou Ailton, que alegou que aposta na transferência do recall político de Aidan. “Se tivesse uma pesquisa hoje, o nome de Aidan estaria na minha frente”, avaliou.

O socialista argumentou que o objetivo da chapa é retomar o ambiente de quando Aidan administrou a cidade, entre 2009 e 2012. Na visão dele, o projeto foi interrompido quando o ex-prefeito Carlos Grana (PT) venceu Aidan, que buscava reeleição naquele ano.

Ailton e Aidan estiveram juntos em 2012, quando o primeiro, então vereador, era líder do governo do segundo, à época prefeito. Depois da eleição, se distanciaram. Ailton foi candidato a prefeito em 2016 tendo Aidan como um dos adversários. Até 2018, ele era secretário de Desenvolvimento Econômico no governo de Paulo Serra (PSDB), mas rompeu com o tucano.

Aidan alegou que não desistiu de se candidatar a prefeito, pois nunca teria se colocado como pré-candidato, e discorreu que estudou “a melhor saída” política. “Eu sempre aguardei para que pudéssemos conversar a melhor saída. Em saí candidato em 2016 e não obtive sucesso. Então não houve uma desistência, houve uma construção”, pontuou ele, que deve sair do Podemos.