Aproximação bem-vinda

Do Diário do Grande ABC



12/02/2020 | 23:59



Neófitos na política, há menos de um ano empossados na Assembleia Legislativa, os deputados Carla Morando (PSDB) e Thiago Auricchio (PL) emitem sinais de extrema maturidade – a servir de bom exemplo a políticos com muito mais tempo de estrada. A tucana e o liberal, ambos com domicílio no Grande ABC, mas que até então mantinham certa distância no exercício do poder, juntaram esforços para viabilizar a liberação de emenda no valor de R$ 1,5 milhão, dinheiro a ser destinado para construção de unidade de cuidados paliativos no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.



Representantes de dois clãs politicamente respeitados na região – ela é mulher do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e ele, filho do chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior, também tucano –, Carla e Thiago comprovam, com a liberação do dinheiro há muito esperado pelo hospital, que a união de esforços é o único caminho para se alcançar a concretização dos pleitos da comunidade do Grande ABC. Não o melhor, frise-se, mas o único!



Com quase 3 milhões de habitantes, a região já sofreu em demasia com a cisão entre suas lideranças políticas. Muitas vezes, para não dizer na maioria, as divergências são alimentadas por agentes externos interessados na eterna instabilidade política do bloco. Não fosse isso, certamente o Grande ABC não seria socialmente tão desigual sendo a quarta maior produtora de riqueza do Brasil. Trata-se de lógica elementar.



Carla e Thiago deram passo significativo para mudar a realidade. Demonstraram que o bem-estar dos moradores das sete cidades está acima de quaisquer outros interesses. Sendo uma de São Bernardo e outro de São Caetano, os dois deputados se juntaram para conseguir verba para hospital de Santo André, que, sendo estadual, serve toda a região. Palmas. Este Diário é aliado daqueles que cerrarem fileiras em prol da unidade regional. São as cidades, e seus representantes, que devem se unir pelo Grande ABC, não é o Grande ABC que tem de se curvar às cidades.