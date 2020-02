Bernatrans é habilitada no edital do transporte de São Bernardo

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



13/02/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo habilitou a documentação da Bernatrans Transportes Urbanos, única empresa a oficializar proposta para exploração do transporte coletivo municipal.



O despacho foi publicado ontem, no Diário Oficial, assinado pela comissão de licitações. Segundo a administração são-bernardense, está aberto prazo para protocolo de recursos. Apenas depois de transcorrido esse período é que o envelope com valor da proposta comercial será aberto.



A quantia mínima pela outorga onerosa pelo direito de gerir as 66 linhas municipais é de R$ 40 milhões, em contrato de 25 anos de duração, período que pode ser prorrogado por mais cinco anos.



A atual concessionária do transporte coletivo da cidade é a SBCTrans, cujo acordo termina em setembro.