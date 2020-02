Tigre bate a Portuguesa e assume a vice-liderança da Série A-2 do Paulista

Dérek Bittencourt

12/02/2020



O São Bernardo fez o dever de casa na Série A-2 do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o Tigre recebeu a Portuguesa e venceu por 2 a 0. O resultado elevou o time par o terceiro lugar na classificação, com 11 pontos. Já a Lusa, com quatro, caiu para a zona de rebaixamento, no 15° posto.

O jogo mostrou mais uma vez o faro de gol do atacante Marlyson. No primeiro tempo, após bola recuperada na saída de bola da Lusa, o camisa 9 apareceu no meio da área e dividiu com Bruno Maia, que mandou contra o próprio patrimônio.

A partir daí o duelo perdeu muito em qualidade, com muitos passes errados e poucas oportunidades de gol. Em uma dessas, nos acréscimos da etapa final, Marlyson apareceu nas costas da zaga para definir o placar: 2 a 0.