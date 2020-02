Saiba por que Cameron Boyce e Luke Pery não apareceram em homenagem do Oscar 2020

12/02/2020 | 17:11



O Oscar 2020 aconteceu no último domingo, dia 9, e deu o que falar. Alguns internautas se decepcionaram com o evento durante o In Memorian - parte da premiação que homenageia os artistas que morreram no ano anterior - por Luke Perry e Cameron Boyce não serem incluídos, mesmo que suas mortes tenham sido sentidas por toda a indústria.

Agora, em comunicado oficial enviado à revista Us Weekly, a Academia revelou que os dois foram deixados de lado na homenagem devido ao tempo dedicado ao In Memorian na premiação. Leia o comunicado a seguir:

A Academia recebe centenas de pedidos para incluir entes queridos e colegas da indústria no segmento In Memorian do Oscar. Um comitê executivo que representa cada um dos ramos prepara a lista e seleciona para a transmissão de acordo com um tempo limitado disponível. Todos os pedidos foram incluídos no Oscar.com e continuarão no site durante o ano.

Durante o In Memorian do Oscar, foram incluídos Kobe Bryant, que morreu em um acidente de helicóptero no final de janeiro de 2020, e Kirk Douglas, que se foi no dia 5 de fevereiro, pouco tempo antes da premiação.

Para quem não lembra, Luke Perry morreu em março de 2019 após sofrer um derrame aos 52 anos de idade. Já Cameron Boyce se foi em julho de 2019 aos 20 anos de idade após sofrer uma convulsão.