Manu Gavassi se recusa a mandar mensagem para Hadson e abandona confessionário no BBB20

Manu Gavassi tem dado o que falar no BBB20, tanto por virar meme na web, quanto por suas declarações e posicionamentos dentro da casa. Nesta quarta-feira, dia 12, um vídeo da cantora no confessionário viralizou nas redes sociais.

Após a eliminação de Hadson na última terça-feira, dia 11, a produção do programa pediu para que os participantes mandassem um recado ao brother. Manu, no entanto, se recusou a dizer algo ao ex-jogador de futebol, com quem não se dava nem um pouco bem dentro da casa. Ela disse:

Não tenho o que mandar, não quero mandar.

A produção, no entanto, continuou reproduzindo uma mensagem gravada pedindo para que ela falasse algumas palavras para Hadson. Manu, no entanto, se levantou e abandonou o confessionário. Na internet, muitas pessoas elogiaram a postura da cantora:

Errada não tá. Só espero que ela não seja punida por isso...

Outros internautas, no entanto, criticaram Manu:

Podia ser um pouco mais educada. Desejar pelo menos boa sorte e que ele aprenda com os erros. Educação não custa nada. ,

Em seguida, Manu contou para Marcela que levou uma bronca da produção e explicou o motivo pelo qual não havia mandado um recado ao brother:

- A voz ficou me dando bronca, e depois falou: tempo esgotado, fale que você não quer gravar vídeo. Aí eu sentei e falei: olá, bom dia, então não tenho muito o que falar porque não tive muita conversa com ele e nem acho que seria justo. Levantei e saí.

Eita!

Discurso

Um pouco antes da eliminação, Hadson e Felipe Prior pediram desculpas para a casa e Rafa Kalimann aproveitou o momento para elogiar a postura dos brothers e pedir desculpas caso algo os tenha ofendido em nome das mulheres do confinamento. A postura, no entanto, não agradou muito Manu. Na madrugada desta quarta-feira, dia 12, a cantora conversou com Mari e Thelma e disse estar com medo de como essa declaração repercutiria fora do BBB:

- Eu entendo total a intenção dela, mas eu fiquei um pouco insegura com as palavras, tipo: a gente queria te pedir desculpas, Hadson. Não acho que é por aí. A gente não queria pedir desculpas pro Hadson. Só isso que fiquei um pouco, tipo, todas nós lutamos por essa batalha, nos sentimos ofendidas, tomamos as dores por um monte de gente que passa por isso, não deixamos passar em branco isso, pra depois falar desculpa se a gente exagerou.

Mari defendeu a sister, dizendo que no dia a dia ela não é próxima dos rapazes, apenas educada, e Manu completou:

- No dia a dia, eu sinto que ela é só educada mesmo, que não cola neles. Só achei que esse discurso, fiquei com medo de ser um pouco invalidando tudo que a gente fez.

Mais tarde, Manu e Rafa conversaram, e a missionária explicou o motivo pelo qual decidiu se desculpar e elogiar a atitude de Hadson e Prior:

- Quando o fato aconteceu ontem, eu pensei: não posso deixar passar isso sem reconhecer. Se a gente quer uma melhora do ser humano, a gente precisa celebrar as pequenas atitudes positivas deles, sendo genuíno ou não. Pra que eles vejam que é muito mais bonito, mais respeitoso fazer a atitude certa do que a atitude errada.

Manu rebateu, dizendo que não via as coisas dessa forma, principalmente após ser revelado o plano de teste de fidelidade dos brothers:

- Eu não me sinto nesse lugar porque acho que não participei diretamente, são coisas que dizem respeito aos meus ideais, ao que eu acredito, às pessoas que eu gosto aqui dentro.