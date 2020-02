Xuxa Meneghel desabafa sobre traições de Pelé: Ele chegava em casa e falava, Pelé ficou com fulana

12/02/2020 | 17:10



Xuxa Meneghel não tem papas na língua e isso faz com que os fãs a amem ainda mais! Brincando de Eu nunca com Cleo, Isis Valverde e Matheus Mazzafera, ela já começou revelando que já levou fora sim!

Sempre tomei a dianteira, então pagava mico. Tipo, eu fazia as coisas e as pessoas ficavam: não vem, não vem que não vai rolar nada.

Cleo até assustou:

Boy já te disse não?

E ela completou:

Um monte. Não sei o que passava na cabeça, vou me ferrar, ou não dá. Um chegou a falar que eu era muita areia pro caminhãozinho. Sei lá, muitos falavam não. (...) Pra mulher é mais fácil. Homem tem que mostrar serviço, e tem uns que falam não vou conseguir.

Ao falar de traição, ela desabafou:

Eu já [fui traída], inclusive, minha primeira relação, que durou seis anos, que foi com o Pelé que todo mundo sabe, fui traída de cabo a rabo. Muito, a ponto de chegar, olhar, ele estar com batom vermelho, eu vi e ele: estou com batom. Era muito, muito, era normal pra ele. Ele falava: as mulheres querem falar com o Pelé. Como eu era muito novinha, não tinha experiência nenhuma. O que ele falava, achava que era verdade. Comecei a namorar ele com 17 anos, até os 23 anos. Foi meu quase primeiro tudo. O que ele falava, achava que era legal, achava que era normal trair... Ele chegava em casa e falava: O Pelé ficou com fulana de tal, guarda bem esse nome que vai ser uma pessoa muito conhecida.

Depois, Junno, que assistia à gravação do vídeo, ainda jogou uma pergunta bem reveladora na roda: se os participantes da brincadeira já tinham feito amor num jet ski. Xuxa logo bebeu sua água, indicando que sim, e rindo, disse que Junno relutou à ideia.

Meneghel ainda revelou quando se apaixonou por ele, na primeira ligação:

Liguei, e ele falou: Posso falar com você depois, que estou com a minha filha? Me apaixonei.