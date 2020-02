12/02/2020 | 17:00



Mesmo com as atenções da comunidade internacional voltadas para o coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta quarta-feira, 12, para o surto de ebola na República do Congo. Em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, a entidade classificou como "alto" o risco da doença para o país africano e região e como "baixo" para o resto do mundo.

O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o vírus ainda constitui uma questão de interesse global, mas ponderou que há sinais positivos que apontam para a solução do problema. "Espero que, na próxima vez que o comitê de emergência for convocado, possamos declarar o fim desse surto", afirmou.