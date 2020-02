Após revelar câncer em estágio avançado, Shannen Doherty desabafa: Dizer que estou lutando é leve

12/02/2020 | 15:11



Shannen Doherty, a Brenda de Barrados no Baile, revelou recentemente que está lutando contra o câncer de mama, e que agora a doença se encontra em estágio avançado. Agora, em um post no Instagram, ela decidiu desabafar sobre o assunto - e emocionou seus seguidores ao falar de forma honesta sobre o diagnóstico.

A atriz publicou uma foto em que aparece andando a cavalo e, na legenda, agradeceu pelo apoio que tem recebido. Leia na íntegra a seguir:

Eu quero agradecer por todo o amor, orações e apoio. Esse é um momento estranho e eu sinto como se meus pés não estivessem abaixo de mim. Dizer que eu estou estressada é um eufemismo. Dizer que estou lutando é leve. Mas... eu sinto que encontrarei meu caminho. Vou me aprofundar para encontrar a força interior que preciso para encarar tudo isso. Eu rezo para fazer tudo isso com dignidade e graça. Eu tenho muito o que dizer. Muito a compartilhar. Eu vou. Por agora... por favor, saibam o quanto vocês ajudam a me levantar.

Shannen descobriu o câncer de mama pela primeira vez em 2015, e em 2017 comemorou que a doença estava regredindo. No entanto, o tumor voltou em estágio quatro pouco tempo depois.