12/02/2020 | 15:10



Sophie Turner está grávida de seu primeiro filho com Joe Jonas! Diversas fontes confirmaram a informação ao site Just Jared, como você pode ver a seguir:

- O casal está mantendo as coisas muito muito particulares e os amigos e família deles estão super animados por eles. Sophie decidiu usar roupas diferentes no tapete vermelho e fora dos holofotes que acomodam o seu corpo com essas mudanças [da gravidez].

Sophie, de 23 anos de idade, e Joe, de 30 anos, se casaram em maio de 2019 em uma cerimônia intimista em Las Vegas, nos Estados Unidos. A atriz ficou famosa por interpretar Sansa Stark na série de sucesso Game Of Thrones, enquanto o músico é conhecido desde muito cedo por ser um dos integrantes da banda Jonas Brothers.

Até o momento, nenhum dos dois confirmou as informações. Mesmo assim, é uma ótima notícia, não é?