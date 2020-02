Kim Kardashian revela que pensou que teve um aborto quando estava grávida de North

12/02/2020 | 15:10



Na última terça-feira, dia 11, Kim Kardashian participou do podcast da advogada Laura Wasser, chamado All's Fair. Em entrevista, a empresária revelou que pensou que teve um aborto quando estava grávida de North West, sua primeira filha. Tudo aconteceu quando as irmãs estavam gravando o especial Kourtney And Kim Take Miami, em 2012.

- Pensei que tive um aborto porque eu estava sangrando muito e tinha tanta dor enquanto estávamos em Miami. Eu fui ver o meu médico e ele disse que o coração não estava batendo. E falou Você teve um aborto.

Na manhã do Dia de Ação de Graças daquele ano, Kim retornou ao hospital para fazer uma curetagem. Foi nesse momento que ela teve uma surpresa.

- Na manhã do Dia de Ação de Graças eu voltei e ele disse Temos um batimento! e eu pensei Meu Deus, é um sinal, é a manhã do Dia de Ação de Graças. E obviamente acabamos tendo a North, mas a minha gravidez foi muito ruim. Tive pré-eclâmpsia, pari seis semanas mais cedo, [quando] ela tinha três quilos eu tive algo chamado placenta acreta, onde a placenta cresce dentro do seu útero... Sinceramente, é disso que as pessoas morrem no parto, então você precisa tirar a placenta dentro de um certo período de tempo e só pode sangrar internamente.

Mesmo com todas as complicações de sua gestação, a empresária admitiu que tem vontade de ter mais filhos.

- Eu realmente não posso ter mais, porque eu quero mesmo ir para a faculdade e fazer mais um monte de coisas. Eu poderia ter mais dois filhos, mas acho que não deveria. Eu teria que passar por uma fertilização in vitro e estou prestes a completar 40 anos de idade... eu não quero ser uma mãe velha. Você quer prestar atenção, porque todos eles exigem muito da sua atenção. E só de ver que minha mãe tem 64 anos e que nós continuamos importunando ela...

E esse desejo de aumentar a família não vem só de Kim. Kanye West, seu marido, revelou durante o quadro Carpool Karaoke, no programa comandado por James Corden, que gostaria de ter no mínimo sete herdeiros! Quanta coisa, hein? Entretanto, a Kardashian já bateu o martelo de que quatro é um número ótimo. E você, o que acha?

Keeping Up With The Kardashians

No podcast, Kim também falou sobre os próximos episódios do reality da família. Ela afirmou que teve uma briga violenta com a irmã, Kourtney Kardashian, e brincou sobre precisar de um advogado para lidar com a situação.

- Eu posso precisar de um advogado quando o primeiro episódio sair. E fica muito pior antes de melhorarmos [nossa relação]. Mas sabe, somos uma família muito próxima. Acabamos nos resolvendo. Nossa família nunca lidou com isso antes. Foi um pouco... violento.

- Kourtney não está sendo muito aberta com a câmera ultimamente, disse Kim no teaser.

- Khloé quer mostrar todas as coisas, alegou Kourt.

- Esse é o nosso trabalho!, rebateu Khloé.

- Esse reality não é a única coisa na minha vida, afirmou Kourt.

- Ela não quer aparecer, ela não quer trabalhar. Ela está fora!, gritou Kim.

Tenso, hein?