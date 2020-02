Rio de Janeiro, Londres e mais: destinos para fãs de cultura pop

Redação

12/02/2020



Os fãs de cultura pop não medem paixões por filmes, animações, séries e jogos. O turismo não fica de fora da lista, já que diversos locais se tornaram queridinhos entre os viajantes por servirem, por exemplo, como cenário de grandes produções. Não é à toa que a escadaria onde o Coringa (interpretado por Joaquin Phoenix) dança, localizada no Bronx, em Nova York, nos EUA, se tornou ponto turístico em pouco tempo.

Conheça alguns outros destinos para fãs de cultura pop.

Destinos para fãs de cultura pop

Vencedor de três estatuetas do Oscar em 2019, Pantera Negra estreou em fevereiro de 2018, com lutas épicas e bastante representatividade da cultura africana. Durante a reunião das tribos e a proclamação de T’Challa, o Pantera Negra, como rei de Wakanda, o cenário de fundo é marcado pelas Cataratas do Iguaçu.

O local também foi set de gravação do filme “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, último longa da saga do aventureiro, lançado em 2008. Tanto o Parque Nacional do Iguaçu quanto as cataratas do lado argentino aparecem na obra.

As ruas cariocas já serviram de inspiração e paisagem de muitas produções, como “Rio”, animação que conta a história da arara-azul Blue; “Tropa de Elite”, longa nacional que acompanha o capitão da força especial da Polícia Militar; e vários episódios da série policial “CSI: Miami”.

Outros dois longas que tiveram passagens pelo município são “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” e “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1”. No primeiro, algumas avenidas são palco de várias cenas de perseguição. No segundo, por sua vez, as praias são cenário para a lua de mel de Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson).

A capital britânica já foi usada em muitos filmes pop, como as várias versões de “Sherlock Holmes”, “Orgulho e Preconceito” e “Peter Pan”. Apesar de tantos clássicos, os locais mais buscados são relacionados a Harry Potter. A trama do bruxinho leva fãs de todo o mundo à cidade, em busca de pontos como a Estação de King’s Cross, onde fica a “Plataforma 9 ¾”.

O município de Oxford também é um ponto turístico desejado pelos fãs da série de livros. Localizado a aproximadamente 1h40 de Londres, a cidade é sede da faculdade de Christchurch. Lá, foram gravadas várias cenas de Hogwarts, escola da saga de J. K. Rolling.

Não é surpresa que a maioria dos filmes ambientados na Cidade Luz são românticos. “Meia Noite em Paris”, “Paris, Te amo” e “O Corcunda de Notre Dame” são alguns deles. Um ponto que ficou muito conhecido entre os cinéfilos é a cafeteria Café des 2 Moulins, no bairro de Montmartre, por causa de “O Fabuloso destino de Amélie Poulain”.

Outra atração bastante visitada na capital é o cabaré Moulin Rouge, palco e inspiração do musical que leva o mesmo nome. Fica no Boulevard de Clichy, ao sul da Butte Montmartre, nos limites do bairro de Pigalle.

Nova York

A cidade é cenário de muitas produções veneradas pelos fãs de cultura pop. A Grand Central Station, por exemplo, apareceu em “Armagedom”, ??já a Times Square é destaque em “Borat” e “Hancock”. Além disso, muitos filmes do Universo Cinematográfico Marvel foram realizados na Big Apple. Os exemplos mais marcantes são “Vingadores”, no qual Loki e o exército alienígena invadem e destroem boa parte do município, e “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, que mostra Peter Parker defendendo a vizinhança do Queens.

“Coringa”, indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2020, se passa na fictícia Gotham City, mas foi filmado em Nova York. A escadaria onde acontece a icônica cena que ele dança “Rock and Roll Part 2”, de Gary Glitter, fica no Bronx. Desde o sucesso do longa, as pessoas fazem fila para tirar foto e descer os degraus dançando.

