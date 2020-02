Gloria Maria fala do tratamento contra tumor e comenta casório de Ana Maria Braga

12/02/2020 | 12:10



Recentemente, Ana Maria Braga surpreendeu todo mundo ao oficializar a sua união com o empresário francês Johnny Lucet! A cerimônia íntima aconteceu em São Paulo e a apresentadora, que está lutando novamente contra um câncer de pulmão, dividiu um clique do momento romântico.

Alguns famosos comentaram a ótima notícia, como por exemplo, Gloria Maria! A apresentadora disse o seguinte no Instagram:

Rapidinha, hein? (risos) Te amo! Toda felicidade do mundo! Você mais que merece!

Também no Instagram, Gloria aproveitou para mostrar o corpão em forma com uma foto antiga em que aparece usando biquíni. Na legenda, indicou que ainda está seguindo um tratamento, após descobrir um tumor no cérebro:

Por causa do meu tratamento ainda não posso pegar sol. Daí deu saudade. Férias em julho do ano passado na Sardenha. Nada perfeito porque não sou. Mas sem filtro. A vida como ela é! Risos. Me recuperando graças a DEUS. A primeira parte do tratamento terminou. Tem mais. Mas está chegando ao fim. Quase zerada. Obrigada pela energia maravilhosa de vocês. Ajuda preciosa. Daqui a pouco volto a postar fotos atuais.