Tatá Werneck abre o jogo sobre a chegada da filha Clara Maria

12/02/2020 | 12:10



Desde que se tornou mãe, Tatá Werneck vem compartilhando com os seus fãs e seguidores das redes sociais detalhes da vida com Clara Maria, que nasceu no dia 23 de outubro de 2019. Em março, no entanto, sua rotina de trabalhos voltará e, por conta disso, ela bateu um papo com a colunista Patrícia Kogut falando sobre como tem sido esses primeiros meses da maternidade, agora com a filha nos braços. A apresentadora, aliás, se diz realizada e apaixonada pela bebê:

- Nunca estive tão feliz! Reduzi meu critério de felicidade à minha filha. Quero que minha família e eu tenhamos saúde. É só isso o que importa agora. O nosso pediatra, João Maurício, disse que era importante criarmos uma rotina porque bebês gostam de rotina. Então, ela dorme todo dia às 19h e por umas cinco horas seguidas. Como eu já dormia pouco, estou conseguindo me adaptar superbem. De dia ela não dorme. Às vezes eu que quero acordá-la de tanta saudade.

Compreensível, né? Apenas por ver a pequena Clara Maria nas fotos postadas por Rafael Vitti, pai da pequena, por Tatá e pela família também dá vontade de agarrar a bebê! Mas nem tudo são flores na nova rotina de Tatá. Apesar do momento de realização, ela ainda continua recebendo mensagens de haters nas redes sociais. E nesta semana, a humorista se envolveu em uma nova discussão no Twitter depois de um seguidor sugerir que ela estaria fora de forma e perguntar se era uma nova gravidez. Tatá rebateu, dizendo que tem o direito de ter uma barriga imensa se ela quiser. Perguntada sobre isso, ela ironiza, como é de costume:

- Minha barriga sempre foi grande. Quando engravidar de novo, as pessoas nem vão perceber.

Aliás, por falar em cuidados com o corpo, Tatá vem se exercitando e se cuidando na maternidade o que, segundo ela, não tem qualquer relação com vaidade:

- Na gravidez, fiquei diabética. As minhas taxas ainda não voltaram totalmente ao normal. Eu era sedentária demais. E ter uma filha mudou a minha maneira de ver a vida. Todo dia agora faço exercícios. E só paro de beber água quando alguém fala: Solta porque essa água era minha. Tudo isso é só pela saúde, tá? Eu fui chamada atenção pelos médicos. Tem zero a ver com estética.

E a vontade de começar com esses novos hábitos surgiu na gestação, como Tatá explicou à colunista:

- Tive muita taquicardia e não conseguia nem subir escadas. Resolvi mudar de vida completamente. Daqui a pouco, é capaz de falarem: Viu que o Rafa tá namorando uma mulher mais nova?. Aí vão responder: Não, gente, é a Tatá. Ela começou a malhar.

Por falar em Rafa Vitti, Tatá Werneck usou o Twitter na última terça-feira, dia 11, mais uma vez para falar aos seguidores um comentário que fez para Rafa Vitti. Como os dois têm 12 anos de diferença de idade, ela brincou sobre parecer a tia" do ator.

Uma vez tava na praia e falei pro Rafa: Se eu não estivesse na TV, iam achar que você estava ajudando sua tia a entrar na água. Ele todo esportista e eu tomando banho na beira, agachada, escreveu.

A cara dela, né?